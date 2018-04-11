Cezayir'de uçak düştü! Yüzden fazla ölü var

Cezayir'de askeri uçak düştü. Ölenler olduğu söyleniyor.

Cezayir'de Boufarik havaalanından kalkan bir askerî uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Yerel kaynaklar uçağın Boufarik şehir merkezindeki bir otoyolun yanındaki tarım arazilerine düştüğünü ifade ediyor. Uçakta en az 200 askerin bulunduğu bildiriliyor. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildiği belirtilirken, olayın Cezayir tarihindeki en büyük askerî uçak kazası olduğuna vurgu yapıldı. Kaza nedeniyle Boufarik-Blida karayolu trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AjansHaber