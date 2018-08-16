Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'tan yeni fotoğraf

Eşi, yaklaşık 2 yıldır cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştı.

Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı.



SOSYAL MEDYA HESABINDAN DEMİRTAŞ'IN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Demirtaş, "Merhabalar. Selahattin ile görüş günümüzdü bugün. Gayet iyi ve moralli. Herkese selamı var" dedi.

Kaynak: ajanslar