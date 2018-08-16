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16 Ağustos 2018 09:10 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2018 09:19

Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'tan yeni fotoğraf

Eşi, yaklaşık 2 yıldır cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştı.

Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'tan yeni fotoğraf

Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DEMİRTAŞ'IN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Demirtaş, "Merhabalar. Selahattin ile görüş günümüzdü bugün. Gayet iyi ve moralli. Herkese selamı var" dedi.

 


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Başak Demirtaş


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