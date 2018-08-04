Cezaevi firarisi 'drone' ile yakalandı
Hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Hatay'ın Kırıkhan ilçesindekli cezaevinden kaçan firari mısır tarlasında "drone"la yapılan arama sonucu bulundu.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki açık cezaevinden 2,5 ay önce firar eden ve hakkında 27 ayrı suçtan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Erdal K, Toprakkale ilçesi yakınlarında polis uygulama noktasını görünce otomobiliyle kaçmaya başladı.
TARLAYA SAKLANARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ
Kısa süreli kovalamaca sonrası aracından inerek yol kenarındaki mısır tarlasına giren Erdal K, ekili geniş arazide gizlenerek ekiplere izini kaybettirdi.
DRONE İLE YERİ TESPİT EDİLDİ
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölgeyi "drone"la havadan taramaya başladı.
Yeri tespit edilen Erdal K. polis tarafından yakalandı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: Ajanslar