Ceyda Çetin Erenler kimdir? Ceyda Çetin Erenler nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Ceyda Çetin Erenler kimdir? Ceyda Çetin Erenler nereli ve mesleği nedir? Ceyda Çetin Erenler hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Ceyda Çetin Erenler kimdir? Ceyda Çetin Erenler nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Ceyda Çetin Erenler Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Ceyda Çetin Erenler kimdir?

Ceyda ÇETİN ERENLER,1975 yılında Kütahya’da doğdu. İlk, orta, lise tahsilini Kütahya’da tamamladı. 1993 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümüne girdi. 1995 yılında üniversite 3.sınıfta annesinin kurmuş olduğu Kütahya’da ilk El Sanatları Nakış Atölyesi olan Gülçe Çeyiz’in başına geçerek ticaret hayatına atıldı. Bu sektörde birçok yurtiçi ve yurtdışı sergilere katılıp, defileler düzenledi. Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, Kütahya Kültür Ve Sanat derneği, Kütahya Kültür Ve Tanıtım Vakfında ve benzer sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.

1998 yılında mezun olan Ceyda ÇETİN ERENLER aynı tarihte yürütmekte olduğu Gülçe Çeyiz’le birlikte mühendislik bürosunu açarak proje sektörüne girdi. Bir firmanın LPG Sorumlu mühendisi oldu.

2001 yılında evlendi.

2002 yılında kızı Berra Dünya’ya geldi.

2005 Yılında doğalgazın Kütahya’ya gelmesi ile birlikte bu sektöre girdi. Eşi ile birlikte hala aynı sektörde hizmet vermektedir.

2007 yılında kurulan Kütahya Ticaret Ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler İl Kurulu Kurucu üyesi olarak göreve başladı. 2009 yılında Kadın Girişimciler İl Kurulu başkan yardımcısı olarak görevini tamamladı.

2009 Kütahya Ticaret Ve Sanayi Odası seçimlerinde Meclis Üyeliği Ve TOBB Genel Kurul Üyeliğine seçildi. TOBB’de Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonun’da görev aldı.

2010-2012 Yıllarında Kütahya Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

2011 yılında oğlu Berker Dünya’ya geldi.

2012 Ak Parti 4.Olağan İl Kongresinde İl Başkan Yardımcısı olarak, önce İl Sekreterliği, sonra Ekonomi İşleri Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi.

29 Ocak 2014 Yılında Ak Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı’na atandı.

07 Haziran 2015 tarihin de yapılacak olan 25. Dönem Genel seçimlerinde Kütahya Milletvekili Aday Adaylığı sebebi ile 14 Şubat 2015 tarihinde Ak Parti Kütahya 4. Olağan İl Kadın Kolları Kongresinde Kadın Kolları Başkanlığı görevini teslim etti.

Halen Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, Kütahya Kültür Ve Sanat Derneği, Kütahya Kültür Ve Tanıtım Vakfı, Kütahya Yeşilay Cemiyeti, Kütahya Yoksullukla ve İşsizlikle Mücadele Derneği Üyesidir.

Kaynak: AjansHaber