Cevdet Erdöl'den sigara için boykot çağrısı!

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, vatandaşlara başta ABD menşeliler olmak üzere tüm tütün ürünlerini boykot etme ve bu durumu fırsat bilerek sigarayı bırakma çağrısı yaptı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Tütün Atlası"na göre, Türkiye'deki erkeklerin yüzde 31'inin kadınların ise yüzde 12'sinin tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

"HER YIL 14,7 MİLYAR DOLAR HARCANIYOR"



Türkiye'de her yıl 100 binden fazla kişinin sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirdiğini, 252 bin çocuk ve 14,5 milyon yetişkinin de tütün ürünü kullandığına dikkati çeken Erdöl,"Sigara içen vatandaşlarımız, her yıl 14,7 milyar dolarlık sigara yani hastalık satın almaktadır. Buna ilaveten sigaranın neden olduğu hastalıklardan kanser, kalp damar hastalığı, solunum yolu hastalıklarının ilaç ve tedavileri için her yıl 5,5 milyar dolar parayı yurt dışına ödemekteyiz." ifadelerini kullandı.

"BU DURUMU FIRSAT BİLEREK SİGARAYI BIRAKIN"



Erdöl, Türkiye'deki sigara piyasasının yaklaşık yüzde 98'inin yabancı şirketlerin kontrolünde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu şirketlerin yaklaşık yüzde 70'i ABD menşelidir. Bu şirketler, aylık hane halkı harcamamızın yüzde 11'ini cebimizden almakta, ABD'deki veya dünyanın bir yerindeki hissedarlarına kâr payı olarak dağıtmaktadır. Aynı şekilde sattıkları tütün ürünlerinin neden olduğu hastalıkların tedavisi için ilaç ve diğer tıbbi ürünleri satarak her türlü karlı çıkmaktadırlar. Amerika'yı yöneten küresel akılsızlığa verilecek en anlamlı yanıt, marka olarak dünyaya egemen olduklarını ifade ettikleri ürünleri boykot etmekten, yasaklamaktan geçer. Vatandaşlarımızı bir yandan başta ABD menşeliler olmak üzere tüm tütün ürünlerini boykot etmeye, aynı zamanda bu durumu fırsat bilerek sigarayı bırakmaya davet ediyorum."

Kaynak: Ajanslar