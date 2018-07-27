Cevat Akşit kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü iddia eden İlahiyatçıyla ilgili Cevat Akşit kimdir sorusu merak edilmeye başlandı. Cevat Akşit kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtı Ajanshaber.com'da.

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit verdiği bir röportajda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü iddia etti. Akşit'in açıklamalarının ardından birçok insan İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Ajans Haber ekibi olarak Cevat Akşit kaç yaşında ve Cevat Akşit nereli sorularının yanıtını sizler için araştırıp derledik. Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

PROF. DR. CEVAT AKŞİT KİMDİR?



Mustafa Cevat Akşit, 1938’de Denizli’nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi’nde doğdu. Babası Şakir Ali Efendi adlı bir zat idi, onu dört yaşında iken kaybetti. Annesi Havva Hanım tarafından yetiştirildi.

İlkokulu bitirdikten sonra iki yıl amcası Zühtü Akşit’ten Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri aldı.1952’de Isparta İmam-Hatip Okulu’na girdi.1956’da İstanbul İmam-Hatip Okulu’na nakil oldu.1958’de buradan mezun oldu. Aynı yıl müezzin olarak tayin edildiği Fatih-Zeyrek’teki Ümmü Gülsüm Mescidi’nde uzun yıllar Mehmed Zahid Koktu Hazretlerinden ilim tahsil etti.

1963’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve 1965’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere iki ayrı fakülteyi bir arada bitirdi. 1975’te doktor, 1980’de doçent, 1988’de İslam Hukuku Profesörü oldu. 4 çocuk babası Akşit, televizyon kanallarındaki yayınlara katılmaktadır.

"FETO ÖLDÜRDÜLDÜ, SAĞ DEĞİL"

Akşit FETÖ lideri Fetullah Gülen'in öldüğünü, cesedinin ise Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi. Akşit, "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana... FETO öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da... " dedi.

"ÖLDÜĞÜ YER NEW JERSEY'DE"

Cevat Akşit aynı zamanda şu iddialarda bulundu:

"Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz' diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben; New Jersey'de... Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı, özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti."

AKŞİT FETÖ TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORDU

Fetullah Gülen ile yaptığı mücadeleler ile tanınan bir isim olan Akşit geçtiğimiz günlerde, FETÖ tarafından öldürülmek istendiğini açıklamıştı.

KANSER OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Bir süre önce örgüte yakın kaynaklar tarafından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kanser olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Kaynak: AjansHaber