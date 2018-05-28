Ceset dolu bavulları işte böyle taşıdılar!

Başakşehir'de, iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış şekilde bulunan cesede ilişkin soruşturma yürütülürken zanlıların bavulları taşıdığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Başakşehir’de dün gece iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış şekilde ceset bulunmuştu. Yapılan ilk incelemelerde cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtilirken cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Zalıların tespiti için çalışmalar yürütülürken cesedi bırakan şüphelilerin görüntülerinin, 50 metre uzaklıktaki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki şüphelinin ellerinde iki bavulla yürüdükleri görülüyor.





Polis ekipleri görüntülerdeki kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor

Kaynak: Ajanslar