Cerablus'ta "Vefalı Türkü" bekliyor

Suriye'nin Halep kentinde bir araya gelen yüzlerce gösterici, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldi.

uriye'nin Halep iline bağlı Careblus kentinde yüzlerce gösterici Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla göstericiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan işgal altındaki tüm toprakların kurtarılmasını talep etti. Zidane isimli bir Cerabluslu, "Türk hükümetinden, 3 yıldır topraklarımızı işgal eden terör örgütü PKK'dan kurtarmasını talep ediyoruz" dedi.



Ayrıca göstericiler, Doğu Guta'da rejim güçlerinin ihlallerinin de durdurulmasını istedi.

Dünya 31 Mart 2018 08:24 Trump'dan Geri Adım!ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı'na, Suriye'de ABD öncülüğündeki YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı verdiği bildirildi.

Kaynak: Ajanslar