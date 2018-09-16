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16 Eylül 2018 11:50 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2018 11:53

Cerablus'ta bombalı saldırı: Yaralılar var!

Suriye’nin Cerablus kentinde bomba düzeneği yerleştirilen motosikletle saldırı düzenlendi. Bu saldırıda 10 kişi yaralandı.

Cerablus'ta bombalı saldırı: Yaralılar var!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Gaziantep’in Karkamış ilçesine komşu Cerablus kent merkezinde, sabah saatlerinde bombalı motosikletle saldırı düzenlendi.

AĞIR YARALILAR VAR

Patlamada 10 kadar kişi yaralandı.

Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Suriyesaldırı


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