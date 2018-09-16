Cerablus'ta bombalı saldırı: Yaralılar var!
Suriye’nin Cerablus kentinde bomba düzeneği yerleştirilen motosikletle saldırı düzenlendi. Bu saldırıda 10 kişi yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Gaziantep’in Karkamış ilçesine komşu Cerablus kent merkezinde, sabah saatlerinde bombalı motosikletle saldırı düzenlendi.
AĞIR YARALILAR VAR
Patlamada 10 kadar kişi yaralandı.
Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Ajanslar