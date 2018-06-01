Cenk Tosun'u çıldırtan olay kırmızı kartla sonuçlandı!

Türkiye-Tunus maçında ailesine sözlü saldırıda bulunup darp etmeye çalışanları gören Cenk Tosun tribüne doğru giderek bir taraftarla tartışma yaşadı ve direkt kırmızı kart gördü.

Cenk'in babası ve ailesi tribünde bir taraftar grubu ile tartışınca Milli Takımın yıldızı çıldırdı.

Cenk'in golünden sonra tribünden atılan yanıcı madde Cenk Tosun'un ailesinin üzerine geldi ve aile ile taraftarlar arasında münakaşa çıktı. Yıldız oyuncu, olaylar sonrası 60. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

CENK TOSUN BİR ANDA ÇILDIRDI

Maçın 60. dakikasında oyunun durduğu bir bölümde Türkiye yedek kulübesine doğru gelen Cenk Tosun, tribünde bir taraftar ile tartıştı. Sakinleştirme çabalarına rağmen Cenk'in tavrı devam edince hakem golcü futbolcumuza kırmızı kart gösterdi.

Cenk Tosun'un bu denli sinirlenmesinin sebebi, babası ve ailesi bireylerinin olduğu tribünde çıkan bir tartışma olduğu belirtildi. Yaşanan olay sonrası TFF'nin özel güvenlik görevlileri, Cenk Tosun'un ailesinin bulunduğu bölüme yöneldi.

İLK KIRMIZI KART

Cenk Tosun bu kartla, kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

Kaynak: Ajanslar