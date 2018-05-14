Cenk Tosun oyundan çıktı taraftar çıldırdı!
Cenk Tosun'un West Ham United'a 3-1 yenildikleri maçta oyundan çıkması taraftarları çılgına çevirdi.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in son haftasında oynadığı maçta West Ham United'a 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın eski golcüsü, 61'inci dakikada takımı 1-0 gerideyken oyundan çıkarak yerini Theo Walcott'a bıraktı.
Deplasman tribününde yer alan az sayıdaki Everton taraftarı ise menajer Sam Allardyce'ın bu hamlesinin ardından çılgına döndü.
Oyuncu değişikliğini ıslıklayan taraftarlar, "Sam Allardyce, defol!"tezahüratlarında bulundu. Öte yandan Cenk de oyundan alınmasından ötürü duyduğu öfkeyi yedek kulübesinde gösterdi.
Kaynak: ajanslar