Cenk Tosun güzel golüyle zirveye yükseldi!

Cenk Tosun Everton'ı Huddersfield Town deplasmanında 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Cenk Tosun devre arasında gelmesine karşın Everton’un bu sezon deplasmanlarda en çok gol atan oyuncusu oldu.

Premier Lig'in 36. haftasında Everton, deplasmanda Huddersfield Town'ı 2-0 mağlup etti.

Maça ilk 11'de çıkan temsilcimiz Cenk Tosun, 39. dakikada şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Milli yıldız böyle Premier Lig'deki gol sayısını da 5 yükseltti. Maçın skorunu belirleyen gol ise 77'de Gueye'den geldi.

SEZON REKORU CENK'E GEÇTİ

Cenk Tosun devre arasında gelmesine karşın Everton’un bu sezon deplasmanlarda en çok gol atan oyuncusu oldu.

Bu sonuçla Everton 48 puana yükselirken, Huddersfield 35 puanda kaldı.

Kaynak: AA