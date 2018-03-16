Cengiz'e Dev Rakip !

Merakla beklenen Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma dev rakip ile eşleşti !

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

2017-2018 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Evinde Chelsea’yı eleyen Barcelona milli gururumuz Cengiz Ünder’in forma giydiği Roma ile eşleşti. Manchester United karşısında bir sürprize imza atarak çeyrelk finale çıkan Sevilla ise, temsilcimiz Beşiktaş’ı her iki maçtada yenen Alman devi Bayern Münih ile eşleşti. Juventus, Real Madrid ile eşleşirken Manchester City ise Liverpool ile eşleşmiş oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER



Barcelona - Roma

Sevilla - Bayern Münih

Juventus - Real Madrid

Manchester City - Liverpool

Maçlar Ne Zaman

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri gerçekleşmesinin ardından gözler maç takvimine çevrildi. Çeyrek final ilk maçları 3-4 Nisan oynanırken rövanş maçları ise 10-11 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

İngiltere'de Dev Maç

Bu sezon İngiltere'de rekorları alt üst eden Manchester City, son yıllarda en formda dönemini yaşayan Liverpool ile eşleşti. Bu dev eşleşme sonrası futbol severleri keyifli bir mücadele bekliyor.

Juventus İle Real Madrid Tekrar Karşı Karşıya

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finaline çıkarak kozlarını paylaşan bu iki takım ise bu sezon yarı final için ter dökecek. Geçen sezonki finali Real Madrid'e karşı 4-1 kaybeden Juventus, bu sezon rövanşı almanın peşinde.