Cengiz'den Sonra 2 Milli Yıldız Daha!

Cengiz Ünder'in sezon başında Roma'ya transferindeki bir numaralı isim olan sportif direktör Monchi, gelecek sezon için U17 Milli Takımımızda forma giyen Sefa Akgün ile Yunus Akgün'ü gözlemcilerine izletiyor.

Roma Sportif Direktörü Monchi, milli takımın genç yaş kategorilerinde forma giyen Sefa Akgün ile Yunus Akgün'ü gözlemcilerine izletiyor. İtalyan basınında da yer bulan haberde Monchi'nin gözlemcileri iki oyuncuyu da Avrupa U17 Şampiyonası Elit Grup maçlarında yakında takip etti.

Monchi'nin gözlemcileri iki oyuncu elit grupta oynadığımız Finlandiya ve şampiyonada oynadığımız İtalya maçlarında izledi.

Gelecek vadeden iki oyuncu için de Monchi ve Roma'nın bir hamlede bulunabileceğine belirtildi.

Yunus Akgün Galatasaray U21 takımında, Sefa Akgün ise Trabzonspor U19 takımında forma giyiyor.

Kaynak: Ajanslar