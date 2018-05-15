Cengiz Ünder'e 2 dev transfer teklifi daha

Cengiz Ünder için iki flaş transfer teklifi geldi! Roma Kulübü ise, milli oyuncumuz için gelen teklifleri reddetti.

İtalyan basınında yer alan haberde, Cengiz'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar uzatmak için çalışmalarını sürdüren Roma'nın, milli oyuncumuzun yıllık ücretini de bonuslar dahil 2 milyon euronun üzerine çıkarmayı planladığı kaydedildi.

Bu gelişmeye rağmen Cengiz için Roma'ya iki teklif geldiği ileri sürüldü. Cengiz'in menajeri Fali Ramadani aracılığı Monaco'dan 35 milyon euroluk ve Arsenal'den de 30 milyon eorluk teklif geldiği vurgulandı.

Cengiz için 50 milyon euroluk bir değer biçen Başkent ekibinin ise bu teklifleri reddettiği ve genç yıldızı satmak zorunda olmadığı kaydedildi.

Milli oyuncumuzun kariyerine Roma'da devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak: Ajanslar