Cengiz Ünder sakatlandı
Roma'da forma giyen Cengiz Ünder idmanda sıkıntı yaşayınca, teknik direktör Eusebio Di Francesco tarafından kadroya alınmadı...
A Milli Takım'ın kampında sakatlanan yıldız futbolcu, bugün takımıyla çıktığı idmanda da sıkıntı yaşayınca teknik direktör Eusebio Di Francesco tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.
Serie A'nın 30. haftasındaki mücadelede takımını yalnız bırakacak olan Ünder'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'ya karşı oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.
Kulüp doktorları, Cengiz'i Nou Camp'taki zorlu mücadeleye yetiştirebilmek için adeta seferber olmuş durumda.
Kaynak: AA