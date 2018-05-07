Cengiz Ünder piyasa değerini 3'e katladı: İşte o çılgın rakam!

CIES, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in piyasa değerini belirledi.

Serie A'da oynanan son maçını 1-0 kazanan Roma'nın 3 puan almasını sağlayan golü atarak geceye damaga vuran genç yıldız Cengiz Ünder, değerine de değer katıyor...

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13.4 milyona transfer olmuştu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in piyasa değerini belirledi. Yapılan çalışmaya göre Ünder'in değeri, 33.9 milyon euro çıktı.

20 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 31 maçta 8 gol, 2 asist üretti.

Kaynak: ajanslar