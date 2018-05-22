Cengiz Demirkaya kimdir? Cengiz Demirkaya nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Cengiz Demirkaya kimdir? Cengiz Demirkaya nereli ve mesleği nedir? Cengiz Demirkaya hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Cengiz Demirkaya kimdir? Cengiz Demirkaya nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Cengiz Demirkaya Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Cengiz Demirkaya kimdir?

1968 yılında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğan Demirkaya, ortaöğrenimini Mardin'de tamamladı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan Demirkaya, tarım sektöründe yönelik kurduğu aile şirketinde yöneticilik yaptı. AK Parti teşkilatında çeşitli görevleri üstenen Demirkaya, son olarak AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanlığı görevini yaptı. Demirkaya, evli ve 4 çocuk babasıdır.



7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: AjansHaber