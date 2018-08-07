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07 Ağustos 2018 20:24 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018 20:28

Cenaze yemeğinden 9 kişi öldü

Peru'da cenazede ikram edilen yemeği yiyen 9 kişi hayatını kaybetti.

Cenaze yemeğinden 9 kişi öldü

Ülkenin güneyindeki Ayacucho bölgesindeki bir cenaze töreninde ikram edilen yemeği yiyen 9 kişinin zehirlenerek öldüğü bildirildi.

ET VE MAYALANMIŞ MISIR YEDİLER

Bölgesel Sağlık Kurumu Müdürü Jhon Tinco, ölenlerin et yemeği ile mayalanmış mısır yediklerini belirtti.

Aynı yemekleri yiyen 20 kişinin daha mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ifade eden Tinco, olayla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.


Kaynak: AA

Etiketler: Peru


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