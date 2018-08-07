Cenaze yemeğinden 9 kişi öldü

Peru'da cenazede ikram edilen yemeği yiyen 9 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güneyindeki Ayacucho bölgesindeki bir cenaze töreninde ikram edilen yemeği yiyen 9 kişinin zehirlenerek öldüğü bildirildi.

ET VE MAYALANMIŞ MISIR YEDİLER



Bölgesel Sağlık Kurumu Müdürü Jhon Tinco, ölenlerin et yemeği ile mayalanmış mısır yediklerini belirtti.

Aynı yemekleri yiyen 20 kişinin daha mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ifade eden Tinco, olayla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA