Cem Yılmaz, yeni filmi için hazırlıklara başladı

Son filmi 'Arif V 216' ile gişede istediği başarıyı yakalayan Cem Yılmaz, vakit kaybetmeden yeni projesi için kolları sıvayıp hazırlıklara başladığını duyurdu.

'Arif V 216' filmi ile milyonları güldüren ve gişede büyük rakamlar yakalayan Cem Yılmaz, yeni filmi için hazırlıklara başladığını takipçileri ile paylaştı.

Geçtiğimiz ay 'Arif V 216' filminin gösterimi için İzmir'e giden komedyen, gösterime Çağatay Ulusoy ile Barış Arduç'uda davet etmişti. Gösterimin ardından yakışıklı oyuncularla uzun uzun sohbet eden Yılmaz'ın ikiliyi İzmir'e davet etmesinin nedeni ise sonradan ortaya çıktı. Bugüne kadar imza attığı komedi filmleriyle milyonları kahkahaya boğan Yılmaz, bir sonraki projesinde festival filmi yapmaya karar verdi. Başrol için de Ulusoy ve Arduç'la görüşen Yılmaz'ın filmin senaristi ve yapımcısı olacağı öğrenildi.

Cem Yılmaz'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımın ardından projenin eskilere dayandığı bir kez daha görülmüş oldu. Bu senenin başında iki adet 60 dakikalık film projesi olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, çalışmalarına Nisan ayı itibariyle başladı. Karakomik Filmler isimli projenin iki adet filmden oluşacağını belirten Cem Yılmaz yine başarılı bir iş çıkaracağını iddia ediyor.