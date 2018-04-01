Celtic tribünlerinde Filistin bayrakları açıldı

Her fırsatta Filistin halkının yanında durduğunu gösteren ve İsrail karşıtı eylemler ile gündeme gelen Celtic taraftarları, İsrail'in 17 kişiyi öldürmesi nedeniyle tribünlerde bayraklı destek verdi.

İsrail askerlerinin 17 Filistinliyi öldürdüğü Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik şiddet ve barbarlık dolu eylemleri tüm düyada olduğu İskoçya'da da karşılık buldu.

İskoçya temsilcisi tribünlerde açtıkları Filistin bayrakları ile Gazze'ye destek verdi.

FİLİSTİN BAYRAKLI DESTEK

Filistin halklarının her daim yanında olan ve tribünlerde Filistin'e destek veren Celtic taraftarı yine anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin 17 Filistinli'yi öldürmesi karşısında oynadıkları Ross County maçında Filistin bayrakları açtı.





Celtic'in oynadığı karşılaşmada İskoç taraftarlar tribünlerde Filistin'e destekte bulundu. Filistin bayrakları sallayan taraftarlar, İsrail aleyhine de tezahüratlarda bulundu.

FİLİSTİN'İN DESTEKÇİSİ: CELTIC

İskoçya takımı olan Celtic'in bu anlamlı hamlesi aslında bir ilk değil. Daha önce onlarca kez tribünlerde Filistinlilere yönelik destek eylemleri gerçekleştiren Celticli taraftarlar, geçtiğimiz günlerde stadyumda "Kudüs Filistinlilerindir" yazılı bir koreografi şovu gerçekleştirmişti.

Kaynak: Ajanslar