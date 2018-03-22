Son Dakika!
22 Mart 2018 13:25 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 14:51

Çekya'da Büyük Patlama! Çok Sayıda Ölü Var

Çekya'da büyük bir kimyasal tesiste patlama meydana geldi. Şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

Çekya'da Büyük Patlama! Çok Sayıda Ölü Var

Çekya'da kimyasal madde üreten fabrikada meydana gelen patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtfaiye Sözcüsü Vladimara Kerekova, başkent Prag'ın kuzeyinde yer alan Kralupy nad Vltavou kentinde kimyasal madde üretilen Synthos tesisinde meydana gelen patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kerekova, patlamada çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.


Kaynak: Ajanslar

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