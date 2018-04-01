Çebi' Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını değerlendirdi

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının bir çıt daha hepsinden yukarıda olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çebi, Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu tarafından Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otelde düzenlenen ödül törenine katıldı.

Burada gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Çebi, "Spor Yöneticiliği" dalında kendisine verilen ödülden dolayı onur duyduğunu söyledi.

Ligin bitimine az bir süre kaldığını ifade eden Çebi, "Düşme hattındaki takımlar, şampiyon olmak için oynayanlar, ikinci, üçüncü ve beşinci olmak için oynayan takımlar kendi aralarında gerçekten çok ciddi bir mücadele verecekler. Ben 17 takımın da hırslandıkları zaman çok önemli ve iyi maçlar çıkardığını görebiliyorum. Dolayısıyla bir şey söylemek için çok erken ama bana göre Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının bir çıt daha hepsinden yukarıda olduğunu düşünüyorum.'' diye konuştu.

Soru üzerine Kardemir Karabükspor ve bazı diğer köklü kulüplerin yaşadığı sorunlara da değinen Çebi, Türk futbolunun sorununun ekonomik kriz olduğunu, her kulübün kapısının önünde bu sorunun bulunduğunu ifade etti.

Kardemir Karabükspor'la ilgili geçmişte her türlü hizmeti yaptıklarını belirten Çebi, şunları kaydetti:

"Bu işler nöbet konusudur, sırayla yapılır. Sırası gelen arkadaşların ekonomileriyle uğraşmaları yerine biraz da kalkıp Karabük'ün menfaatleri ve halkının çok değer verdiği Karabükspor'a el atmış olmasını çok arzu ederdim. Ama maalesef onlar kendi ekonomilerine çalıştı. Karabükspor'u da bu hale getirdiler. Kendilerini de buradan kınıyorum. Karabükspor'a tekrar el atıp, sahip çıkıp, tekrar nasıl bu hale getirdilerse eski yerine tekrar borçsuz bir şekilde koymaları gerekir."





