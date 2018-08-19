Çavuşoğlu'ndan son dakika F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35 projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu anlaşmanın ortak bir mutabakat olduğunu belirterek, projenin tek taraflı olarak iptal edilemeyeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu ABD'ye tepki gösterdi F-35 projesine ilişkin anlaşmanın ortak bir mutabakat olduğunu belirterek, projenin tek taraflı olarak iptal edilemeyeceğini açıkladı.

TEHDİT DİLİNE KARŞIYIZ

Çavuşoğlu, "F35'in ortağıyız. Türkiye de üretim yapıyor. Benim istedim, Türkiye Türkiye çıksın gibi bir süreç değil. Sorunların çözümü konusunda diplomasi işlettik. Sorunların çözümleri konusunda önerilerde bulunduk. Biz tehdit diline karşıyız. Biz diyoruz ki, bu dille bir yere varamayız. Dayatma anlayışına karşıyız. Karşılıklı anlayış içerisinde sorunlar çözülebilir. Kendi seçimlerine malzeme yapmak istiyorlar. Öyle görülüyor ki, ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Bizim ABD halkıyla problemimiz yok. Bunun cevabını da ABD halkının vermesi lazım."ifadelerini kullandı.

MÜNBİÇ'TE ORTAK DEVRİYE

Çavuşoğlu ayrıca ABD ile Münbiç'te ortak devriye dönemine geçileceğini açıkladı.

SIRP BAKAN'DAN TÜRKİYE MESAJI

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ise yaptığı açıklamada, "Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır."dedi.

Kaynak: Ajanslar