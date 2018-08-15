Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya vize açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı’nda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "İşadamı ve resmi pasaportların vizesi kaldırılıyor" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından verilen akşam yemeğinde büyükelçilere hitap etti.

Çavuşoğlu, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Türk vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması ile Suriye ve İdlib konularının ele alındığını ifade etti.

''VİZELERİN KALDIRILMASI KONUSUNDA PRENSİPTE ANLAŞTIK''

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "(Rusya ile) İş adamlarımıza, özellikle tır ve kamyon şoförlerimize vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "ABD ile her şeyi konuşmaya hazırız, ancak tehdit dili ve dayatma olmayacak" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İş adamlarımıza, özellikle tır ve kamyon şöförlerimize, resmi pasaport sahiplerine, servis pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık. Bir yerden başlamamız lazım. Bayramdan sonra ortak çalışma grubumuz bir araya gelecek, bunu yürürlüğe koyacağız. Temennimiz tabii vizelerin tamamen kalkması. Yaşadığımız krizden önce böyleydi. Hatta pasaportsuz karşılıklı seyahatin görüşmelerine bile başlamıştık."

Kaynak: Ajanslar