Maas ve Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: "Bunların amacı İdlib’i ele geçirmek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satırbaşları:

"RUSYA VE İRAN'LA İDLİB'İ KONUŞUYORUZ"



Rusya ve İran'la İdlib konusunda temaslarımızı sürdürüyoruz. Askerlerimiz ve istihbaratlarımız arasında da toplantılar oldu. İran Dışişleri Bakanı geçtiğimiz hafta Ankara'daydı. Ağırlıklı olarak İdlib'i konuştuk.

"CİDDİ BİR RİSK TAŞIYOR, SONUCU FELAKET OLUR"

Malesef dün saldırılar oldu. Bu saldırıların amacı İdlib'i ele geçirmektir. Bu, ciddi bir risk taşıyor. Bunun sonucu askeri ve insani bakımdan bir felaket olur.

SALDIRI SONRASI RUSYA İLE TEMASLARIMIZ OLDU

İdlib'e saldırıdan sonra Rusya ile, ilgili kurumlarımız arasında temaslar oldu. Bunların yanlış olduğunu söyledik

"TÜRKİYE-RUSYA-İRAN GÖRÜŞMELERİNİ PROVOKE ETMEK İSTEYEN ÜLKELER VAR"

Diğer taraftan, üçlü formattaki görüşmelerimizi baltalamak isteyen bazı ülkelerin de provokasyon içerisinde olduğunu görüyoruz. Almanya'nın şu süreçte gösterdiği samimi tavır takdire şayandır.

Astana'da, İdlib'le ilgili bir kararın çıkması için çabalarımızı devam ettireceğiz.

Güncel 05 Eylül 2018 19:00 Almanya Dışişleri Bakanı Maas TBMM'yi ziyaret etti!Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde TBMM'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombalanan bölümlerini gezdi.

2 MİLYON MÜLTECİNİN NEREYE GİDECEĞİ BELLİ OLMAZ

Biz mültecileri güvenli olarak ülkelerine geri döndürmeye çalışırken, İdlib'te oluşacak yeni bir kriz sonrası 2 milyon mültecinin nereye gideceği belli olmaz. Bu konuda da Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlarla görüşüyoruz.



Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, İdlib'e yönelik saldırılara ilişkin, "Bunların amacı İdlib’i ele geçirmek. Ciddi risk taşıyor. Her bakımdan felaket olur." dedi.

"RUSYA'YA YANLIŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİK"



Saldırı sonrası Rusya ile temasları olduğu ifade eden Çavuşoğlu, "Bunların yanlış olduğunu söyledik." diye konuştu.

RUSYA İDLİB'DEKİ BOMBALAMAYI DOĞRULADI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus uçaklarının İdlib'de bazı yerleri bombaladığını doğruladı.



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Konaşenkov, gazetecilere Rus uçaklarının Suriye'nin İdlib ilinde yaptığı bombardımana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus savaş uçaklarının dün Nusra Cephesi'ne ait atölyeleri bombaladığını bildiren Konaşenkov, "İki çok fonksiyonlu avcı bombardıman Su-34 uçağı gerçekleştirdiği atışlarla Nusra Cephesi'ne ait insansız hava araçlarının (İHA) yapıldığı ve İHA'lar için bombaların saklandığı atölye yok edildi." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, daha sonra Su-35 tipi savaş uçağının, uçaksavar sistemlerinin olduğu bir depoyu vurduğunu söyledi.

Aynı gün Hımeymim Üssü'nden kalkan toplam 4 Rus savaş uçağının bombardıman gerçekleştirdiğini aktaran Konaşenkov, bu operasyonlarda Hama ile Halep şehirleri ve Hımeymim Rus askeri hava üssüne saldırmak için İHA gönderilen yerlerin hedef alındığını belirtti.

Konaşenkov, bombardımanların yerleşim yerleri dışında ve disiplinli bir şekilde yapıldığını savundu.

Rus savaş uçaklarının dün Suriye'de İdlib'in batısındaki Cisir eş Suğur, Bisenkul, Gani, İnneb, Sırmaniyye, Kefeyedin ve Canudiyye bölgelerinde Hama'nın kuzeyindeki Zeyzun bölgelerinde bazı sivil yerleşim birimlerini bombaladığı bildirilmişti.

Kaynak: AA