Bakan Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerikan yönetiminin tüm ülkelere karşı saygısız tutumunu herkes gördü. Şimdi dolardan çıkmanın yolunu da herkes arıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu:

"ABD veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını düşünmemelidir. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan bir hain var ve onu besliyorlar. Benden belge istemesine gerek yok, ABD bunu zaten biliyor. Var olan sorunları diplomasi yoluyla çözmek için gayret göstereceğiz ama baskılara da boyun eğmeyeceğiz" dedi.

dedi.

"90 GÜN İÇİNDE YÖNETİM RAPOR VERECEK"

Çavuşoğlu, F-35'lerle ilgili, "90 gün içinde yönetim bir rapor verecek, bu süreçte bir teslimat olmayacak. Türkiye zaten ikisini teslim aldı. Pilotlarımız orada ve eğitim süreci devam edecek" dedi.

Kaynak: Ajanslar