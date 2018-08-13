Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: Tehditle bizden bir şey alamazsınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada ABD'nin yaptırım kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

''BİZ SON DERECE YAPICI OLDUK''

Türkiye'nin yönü NATO ve AB'dir. Son dönemlerde ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tutum sergiledi ve FETÖ konusunda bir adım atmadılar. Takındıklar tavır sadece ABD karşıtlığını artırıyor. Yaptırım ve tehditleri anlamak ve kabul etmek mümkün değil. ABD, halen iç politikanın da etkisiyle kafa karışıklığı yaşıyor. Bu sorunları Türkiye ile çözelim mi yoksa Kasım seçimlerine kadar böyle mi devam edelim diye ikilem içerisindeler. ABD ile ilişkilerimizi düzeltmek için siyasi iradeyi ortaya koyduk. Biz her zaman olduğu gibi bu süreçte de son derece yapıcı olduk, diplomasi ile sorunların çözülmesi için ABD'ye düşüncelerimizi aktardık. Tehdit ve baskıyla bizden bir şey alamayacaklarını öğrenmeleri gerektiğini de muhataplarımıza söyledik. ABD'nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:



Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir.

Dış yatırımları artırmak için çalışıyoruz. Türk vatandaşlarının hizmetindeyiz.

Büyükelçilerimizin milli ve menfaat ve politikalarımızı yurtdışında temsil etmeleri ülkemizi güçlendiriyor.

Dış yatırımları artırmak için çalışıyoruz. Türk milletinin hizmetindeyiz.

Kaynak: Ajanslar