Çavuşoğlu'ndan ABD'ye gözdağı

ABD'ye tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye’den karşılığını alırlar” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemlerde Türkiye'yi yakından ilgilendiren dış politikayla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.ABD'ye tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye’den karşılığını alırlar” dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gelecek hafta ABD'ye bir ziyaretim olacak.

ABD'nin Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma sürecini iyi düşünmesi gerektiğini inancındayız.

Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika'ya çok büyük önem veriyor. Biz de bu önem doğrultusunda etkili ve önemli adımlar atıyoruz.

FETÖ okullarının yurtdışındaki sürecini yakinen takip ediyoruz. Türkiye dışındaki okulları Maarif Vakfı ile devralacağız.

Kaynak: Ajanslar