Çavuşoğlu kritik zirve ardından ilk açıklamayı yaptı!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun görüşmesi TSİ 07.30'da başlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

45 DAKİKALIK GÖRÜŞME



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun görüşmesi TSİ 07.30'da başladı.

İki bakan arasındaki görüşme 45 dakika sürdü.

Gündem 02 Ağustos 2018 20:24 ABD'nin tehdidiyle ilgili Papaz Brunson'dan ilk yorum geldiABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin ABD ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gerilimden dolayı 'tedirgin olduğunu' söyledi.

SONUÇ ALINDI



Reuters'ın geçtiği habere göre, iki bakan sorunların çözümkü konusunda mutabık kaldı.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA!



ABD'den yapılan açıklamada "Yaptırımlar ciddi olduğumuzun göstergesi" ifasdeleri kullanıldı.

Güncel 02 Ağustos 2018 14:12 ABD'li komutan İzmir'de: Brunson'un evinin önünde önlemler arttı!ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Micheal Scaparrotti’nin, İzmir’e gelip, incelemelerde bulunması bekleniyor. Bu sırada Brunson'un evi önündeki güvenlik dikkat çekti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ



Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine 1 Ağustos'ta telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulunmuştu.

Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le de ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.



ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMADA BULUNDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ​ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Bu görüşme sonrası Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulunuyor.

Kaynak: Ajanslar