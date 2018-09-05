Çavuşoğlu- Pompeo görüşmesinin detayları belli oldu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada: "Esad rejiminin İdlib'de yürüteceği bir askeri operasyonun Suriye'deki çatışmayı kabul edilemez biçimde tırmandıracağında hemfikir oldular. ABD DİB Türkiye'nin Rahip Brunson'ı serbest bırakmasının önemini de vurguladı" dedi.

Detaylar geliyor...

Kaynak: Ajanslar