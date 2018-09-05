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05 Eylül 2018 14:51 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2018 14:53

Çavuşoğlu- Pompeo görüşmesinin detayları belli oldu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Çavuşoğlu- Pompeo görüşmesinin detayları belli oldu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada: "Esad rejiminin İdlib'de yürüteceği bir askeri operasyonun Suriye'deki çatışmayı kabul edilemez biçimde tırmandıracağında hemfikir oldular. ABD DİB Türkiye'nin Rahip Brunson'ı serbest bırakmasının önemini de vurguladı" dedi.

Detaylar geliyor...


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: PompeoÇavuşoğlu


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