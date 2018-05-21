Carrasso Galatasaray ile yollarını ayırdı!

Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi ilk ayrılık yaşandı. Sarı-Kırmızılı yönetim ile kaleci Carrassoarasında yapılan görüşmede deneyimli kaleciye yabancı durumundan dolayı önümüzdeki sezon bir yerli kaleciyi düşündükleri iletildi.

Carrasso bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev aldı.

EŞİ DE AÇIKLADI!

Sezon başında yedek kaleci olarak kadroya katılan Cedric Carrasso’nun ayrılığını eşi de açıkladı.

Joy Carrasso, şu sözlerle G.Saray taraftarına eşi adına veda etti: “İstanbul’dan ayrılacağımız için çok üzgünüz. Bu şehir ve insanlarını gerçekten çok özleyeceğiz. G.Saray bizim için çok güzel bir deneyim olarak kalacak.”

Kaynak: ajanslar