Caral uygarlığına ait olduğunu düşündükleri eski bir duvar resmi keşfedildi

Peru'da 2007 yılından beri kazı çalışmaları yapan arkeologlar, Caral uygarlığına ait olduğunu düşündükleri eski bir duvar resmi buldu.

Peru'da arkeologlar Caral uygarlığına ait eski bir duvar resmini çalışmaları sonucu ortaya çıkardı. Eski duvar resminin 3 bin 800 yıllık olduğu düşünülüyor. Arkeologlar, resimlerde uygarlıkta yaşayanların ve toprak için bereket sembolü yılanın tasvir edildiğini açıkladı.





KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Peru Vichama arkelojik sitesinde yapılan kazılar, bölgede 2007 yılından beri devam ediyor ve kazılarda eski medeniyete ait şehir planı ortaya çıkarılıyor.

Caral uygarlığının bölgedeki en eski uygarlık olduğuna inanılıyor. Ancak antik şehirle ilgili hala çok az şey biliniyor. Bölge Peru'nun kurak bir bölgesinde bulunuyor.

Kaynak: Ajanslar