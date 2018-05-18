Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı Kudüs mitinginde kritik açıklamalarda bulundu!

Bugün Yenikapı özellikle farklı müstesna bir günü yaşıyor. Kalbi Kudüs için atan, öfkesi Kudüs için kabaran, yüreği Kudüs için yanan yüz milyonların sesi olarak bugün Yenikapı’da bulunan tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mitingimize iştirak eden MHP Genel başkanı olmak üzere BBP genel başkanına, siyasi partilerin temsilcilerine özellikle saygılarımı sunuyorum. İsrail zulmü karşısında sadece ve sadece yüreklerindeki imanın gücüyle mücadele den Filistinli kardeşlerimizi özellikle selamlıyorum.

İSLAM DÜNYASI SINIFTA KALMIŞTIR

Kardeşlerim biliyor musunuz Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür. Bir imtihandır. Kudüs bir kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemize güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır.

Osmanlı Devleti, 4 asır boyunca Kudüs'ü barış ve esenlik içinde yönetmişti. 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı şehri terk etmek zorunda kaldı. O günden beri Kudüs gün yüzü görmedi. BM'nin 1947'deki kararına göre Kudüs, özel statülü bir şehir olacaktı. Bu karar Filistin'in işgalinden başka bir sonuç doğurmadı. 1967'de Kudüs'ün işgaline sessiz kalan BM, İsrail'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz tüm eylemleri sadece seyrederek buna ortak olmuştur. Ne için dünya 5'ten büyüktür diyorum anlıyor musunuz?

Amerika'nın attığı attığı adıma etkili bir tavır koymayan BM, zaten yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe daha vurdu. Amerikanın aldığı son kararla Kudüs'ün mahremine bir kez daha el uzatıldı. Bunlar siyonist. Bir siyonizm mücadelesiyle karşı karşıyayız. Asıl mücadele siyonistlerle. Onların Müslümanlara olan düşmanlığı affedilir gibi değil. İsrail 1947'den beri dilediğini yapıyor. Bugünde aynı pervasızlıklı yoluna devam ediyor.

Mescid-i Aksa giderek sıklaşan bir şekilde radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor.

Hz. Ömer, Kudüs'ü neredeyse kimsenin burnunu bile kanatmadan fethetmişti. Asırlar sonra, Kudüs'e yürümek için yüzlerce insanı toplayan Haçlılar, 600 bin kişi olarak girdikleri Anadolu'dan tüm vahşetlerine rağmen 100 bin kişi olarak çıktılar.

Biz Müslümanlar kınamakta başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz. Bizim için Çanakkale neyse, Kudüs'te odur.

İslam dünyasını içinde blunduğu bu halden çıkarmak hepimizin boynunun borcudur.

Devlet Bahçeli'den önce açıklama yapan Mustafa Destici'nin konuşmalarından satır başları şöyle;