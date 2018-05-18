Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı Kudüs mitinginde kritik açıklamalarda bulundu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Kudüs mitinginde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
Bugün Yenikapı özellikle farklı müstesna bir günü yaşıyor. Kalbi Kudüs için atan, öfkesi Kudüs için kabaran, yüreği Kudüs için yanan yüz milyonların sesi olarak bugün Yenikapı’da bulunan tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mitingimize iştirak eden MHP Genel başkanı olmak üzere BBP genel başkanına, siyasi partilerin temsilcilerine özellikle saygılarımı sunuyorum. İsrail zulmü karşısında sadece ve sadece yüreklerindeki imanın gücüyle mücadele den Filistinli kardeşlerimizi özellikle selamlıyorum.
İSLAM DÜNYASI SINIFTA KALMIŞTIR
Kardeşlerim biliyor musunuz Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür. Bir imtihandır. Kudüs bir kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemize güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır.
Osmanlı Devleti, 4 asır boyunca Kudüs'ü barış ve esenlik içinde yönetmişti. 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı şehri terk etmek zorunda kaldı. O günden beri Kudüs gün yüzü görmedi. BM'nin 1947'deki kararına göre Kudüs, özel statülü bir şehir olacaktı. Bu karar Filistin'in işgalinden başka bir sonuç doğurmadı. 1967'de Kudüs'ün işgaline sessiz kalan BM, İsrail'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz tüm eylemleri sadece seyrederek buna ortak olmuştur. Ne için dünya 5'ten büyüktür diyorum anlıyor musunuz?
Amerika'nın attığı attığı adıma etkili bir tavır koymayan BM, zaten yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe daha vurdu. Amerikanın aldığı son kararla Kudüs'ün mahremine bir kez daha el uzatıldı. Bunlar siyonist. Bir siyonizm mücadelesiyle karşı karşıyayız. Asıl mücadele siyonistlerle. Onların Müslümanlara olan düşmanlığı affedilir gibi değil. İsrail 1947'den beri dilediğini yapıyor. Bugünde aynı pervasızlıklı yoluna devam ediyor.
Mescid-i Aksa giderek sıklaşan bir şekilde radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor.
Hz. Ömer, Kudüs'ü neredeyse kimsenin burnunu bile kanatmadan fethetmişti. Asırlar sonra, Kudüs'e yürümek için yüzlerce insanı toplayan Haçlılar, 600 bin kişi olarak girdikleri Anadolu'dan tüm vahşetlerine rağmen 100 bin kişi olarak çıktılar.
Biz Müslümanlar kınamakta başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz. Bizim için Çanakkale neyse, Kudüs'te odur.
İslam dünyasını içinde blunduğu bu halden çıkarmak hepimizin boynunun borcudur.
Devlet Bahçeli'den önce açıklama yapan Mustafa Destici'nin konuşmalarından satır başları şöyle;
Yüreği Allah sevgisiyle vatan millet sevgisiyle yanıp tutuşan siz değerli kudus sevdalılarını selamlıyorum. Cumamız Ramazanımız mübarek olsun. Rabbim ülkemizin birliğini korusun. Kıymetli kardeşlerim Kudüs için buradayız.
Gün gelecek inanıyorum ki Filistin toprakları yine Filistinlilerin olacaktır. Bu kararı red ediyoruz. İlk olarak tepki veren sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu birliktelik kıyamete kadar devam edecek. Türkiye'nin birliğine istikrarını kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.
Mitingde MHP Lideri Devlet Bahçeli de açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları;
Gözü yaşlı mazlumları selamlıyor. Bilsinler ki yalnız değiller. Bilsinler ki çaresiz değiller. Bilsinler ki sahipsiz değiller. Gazze'deki masumlar için ayaktayız, Beytüllahim'deki mağdurlar için arayıştayız. Türk ve İslam yurtlarının feryatlarından dolayı yaslıyız. Yaşanan her acının karşısındaki haysiyet kalesiyiz. Çünkü biz büyük Türk milletiyiz. Çünkü biz İslam'ın canla, kanla harcı karılmış sürüyüz.
Müslüman Türkler olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altına alıp ezeceğiz. Kudüs kan ağlıyor, Mescid-i Aksa bu yüzden hüzünlü. Filistinli kardeşlerim bu sebeple mazlumdur. Kudüs imanımızın itibarıdır. Ancak gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez. ABD tek kelimeyle yangına körükle gitmiştir. ABD Başkanı, skandal bir kararla büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştır. ABD Başkanı bu hakkı nereden almıştır? Bu düşmanlık değil midir?
Tüm dünyanın gözü Kudüs'e sabitlenmiştir. Bölge adeta barut fıçısıdır. Ortadoğu'daki istikrarsızlık daha da şiddetlenecektir. Görünen yakın gelecek maalesef budur. Siyonizmin lobi çalışması, Trump'ın densizliği, Netanyahu'nun cani politikaları zehirli meyvesini vermiştir. Kıyamet günü senaryolarına derinlik katılmıştır.
14 Mayıs, terörist devlet İsrail'in karanlık yüzünün tescillendiği gündür. Trump, siyonizmin maşalığına talip olmuştur. Gazze'de dram vardır, acı vardır. İsrail bebek katilidir. İsrail engelli, sivil, silahsız insanlara silah sıkacak bomba atacak kadar kudurmuştur. İsrail'i ve zulmünü lanetliyorum. ABD'yi kınıyorum. Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların bedeli ama bu dünyada ama mahşerde ödeyeceklerdir. Zulüm, yapanın yanına kar kalmayacaktır.
Hani Riyad, hangi delikte Abu Dabi, nereye kayboldu Kahire? Kaçak güreşiyor, cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun. Korkaklık bunların ruhuna işlemiş, işbirlikçilik bunların karakteri haline gelmiştir.
Zulme tahammül göstermemeliyiz. Biriz beraberiz güçlüyüz Türkiye'yiz. Kudüs islam'dan ayrılamaz. Kudüs'ü kaderine terk etmemeliyiz. Kudüs'ü bir asır önce bırakmak zorunda kalmıştık. Bu sefer zorlayacağız, zorbaların üzerine gideceğiz. Çünkü Kudüs düşerse tarih düşer. Kudüs düşerse, Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur. Haklı mücadelemiz mübarek olsun.
Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konuşmalarından satır başları;
Türkiye tarihte olduğu gibi aynı rolü büyük bir azimle devam ettirmektedir. ABD başkanı Trump büyük bir yanlışın içerisindedir. Başkentini Kudüs'e taşıma istediğinde büyük bir hata yapmıştır. Kudüs'un büyük bir şehir olduğunu unutmuş emri vaki yapmaya çalışmışlardır. Kudüs arap müslüman kimliği ile yaşamaya devam edecektir. ABD'nin yapmış olduğu çok net bir şekilde saldırıdır. Kışkırtıcıdır tahrik edicidir. ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı çıkıyoruz. Buradan bütün dünyaya sesleniyoruz.
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;
Mescid-i Aksayı İstanbul'dan selamlıyorum. Filistin'e selam olsun. İsrail zulmünü lanetlemek için bir araya geldik. Bugün bu zulüm karşısında ülkemizin safını duruşunu dünyaya ilan etmek için toplandık. Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz diye haykırıyoruz. Filistinli kardeşlerimizi yardımsız bırakma yarabbim. İnsanlıktan nasibini almayan haydutlar yine sahneye çıktı. Haykırıyoruz çünkü acımız büyük. Gözlerimiz yaşlı kalplerimiz yangın yeri. Filistin toprakları bir kez daha kana bulandı. Amerika Başkanı binlerce Filistinlinin kurşunlanmasını keyifle seyretmiştir. Vahim bir yanlışa imza atarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD başkanı bu zulme ortak olmuştur. Uluslararası hukuk çiğnenmiş, dünya suskun, İsrail azgınlaşmıştır. Filistin Türkiye'nin meselesidir. Milletimizin meselesidir. Bugün bu meydandan hep bir ağızdan tepkimizi ortaya koyuyoruz. Yaralı kardeşlerimizin yaralarını saracağız. Türkiye'ye yakışan budur.İnsanlık olarak bugün acımız birdir. Zulme rıza göstermek de zulümdür. Filistin, çaresiz değilsin 81 milyon sizinle.
İsmail Kahraman'ın konuşmalarından satır başları;
Bu katliamı gerçekleştiren terörist İsrail'i en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Müslüman ülkeler artık icraata geçmelidir.
Kaynak: AjansHaber