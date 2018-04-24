CANLI YAYIN: Liverpool Roma maçı canlı izle: TRT 1 izle

TRT 1 canlı izle linki bu haberde. Liverpool, Roma ile Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşılaşıyor. Peki Liverpool Roma maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? İşte Liverpool Roma Şampiyonlar Ligi TRT 1 şifresiz canlı izle linki...

Bu sezon Devler Ligi'nde harikalar yaratan iki takımı buluşturan maçta İngiliz devi Liverpool, gururumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan'ın güçlü takımı Roma'yı ağırlayacak.

Bir önceki turda deplasmanda 4-1 yenildiği Barcelona'yı 3-0'lık flaş skorla devirerek büyük bir sürprize imza atan Cengiz Ünder'li Roma, Manchester City'yi iki maçta da yenerek yarı final biletini cebine koyan Muhammed Salah'lı Liverpool'a konuk olacak.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Liverpool Roma maçı bu akşam saat 21.45'te Anfield Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Brych yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.



CENGİZ ÜNDER "FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak istediklerini söyledi. Liverpool ile karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçı öncesi konuşan Cengiz Ünder "Bu, şu an için elde ettiğim en büyük başarı ama benim için yeterli değil. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak istiyoruz, bu bizim için çok önemli. Roma'da hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, umarım kazanırız ve finale gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

34 YIL SONRA LİVERPOOL - ROMA MAÇI

Roma, bu akşam karşılaşacağı Liverpool'dan 34 yıl önceki maçın rövanşını almak istiyor. Roma, tarihinde ilk kez 1980 yılında Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmıştı. Fakat o maçta rakibi Liverpool'a yenilen Roma, kupayı müzesine götüremedi. Şimdi bu maçın rövanşını almak için bir fırsat çıktı. Liverpool ile Roma, bu akşam Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında karşı karşıya gelecekler.

Avrupa arenasında iki takım arasında daha önce 5 karşılaşma yapıldı. Bu maçların ikisi beraberlikle sonuçlanırken, ikisini Liverpool, birini ise Roma kazandı. Bu maçlarda Liverpool 5, Roma ise 2 gole imza attı.

İki takım arasındaki en önemli karşılaşma ise 1984 yılında oynandı. Organizasyonun o zamanki adı Avrupa Kupası finalinde Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan iki takım arasındaki mücadelenin normal süresi, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda gol olmayan mücadeleyi Liverpool, penaltı atışları sonunda 4-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Roma ise Şampiyonlar Ligi'nde finale kalma başarısını bir daha tekrarlayamadı.