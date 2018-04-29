CANLI YAYIN: Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle!

Tüm taraftarların hafta boyunca sabırsızlıkla beklediği Galatasaray Beşiktaş maçı zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Dev mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ‘Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle' aramaları yaparak Google üzerinden maçın canlı yayınına ulaşmak istiyor.

SON 10 MAÇ

Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-BJK)

22.09.2013 Atatürk Olimpiyat Lig 3 - 0 (Hükmen)

22.02.2014 Türk Telekom Lig 1 - 0

04.01.2015 Atatürk Olimpiyat Lig 2 - 0

24.05.2015 Türk Telekom Lig 2 - 0

14.12.2015 Atatürk Olimpiyat Lig 1 - 2

08.05.2016 Türk Telekom Lig 0 - 1

13.08.2016 Konya Büyükşehir Bld. Süper Kupa 1 - 1 (Pen. 3-0)

24.09.2016 Vodafone Park Lig 2 - 2

27.02.2017 Türk Telekom Lig 0 - 1

02.12.2017 Vodafone Park Lig 0 - 3

GALATASARAY 0-0 BEŞİKTAŞ CANLI

1'Derbi ev sahibi Galatasaray'ın vuruşu ile başlıyor.

2'Sağ kanatta topu rakibinden çalan Sofiane Feghouli son çizgiye inerek meşin yuvarlağı altıpas çizgisine doğru yerden göndermek istiyor ancak savunma araya giriyor.

4'Orta alan mücadelesinde Younes Belhanda rakibi Gary Medel'e dirseği ile faul yapıyor ve pozisyon sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

5'Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Ricardo Quaresma ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılamayı başarıyor.

8'Ev sahibi sarı kırmızılılar kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

11'Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

13'Sağ kanattan topla birlikte hareketlenen Gökhan Gönül takım arkadaşı Anderson Talisca'nın savunma arkasına kaçtığını farkederek havadan uzun oynuyor ancak yan hakem bayrağını Brezilyalı yıldız için kaldırıyor.

14'Siyah beyazlılar sağ kanattan bu kez Ricardo Quaresma ile geliyor. Portekizli yıldız ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Alvaro Negredo kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

17'Ricardo Quaresma topla birlikte sağ çaprazda hareketleniyor ve havadan uzun pasını ceza sahasına doğru gönderiyor ancak kaleci Fernando Muslera çıkarak meşin yuvarlağı kontrol ediyor.

20'Beşiktaş gole çok yaklaşıyor! Savunmada Denayer'in yaptığı hatayı değerlendiren Alvaro Negredo sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Golcü oyuncu ceza sahasına girmeden aşırtma vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

22'Sarı kırmızılılarda ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlanan Mariano Filho sahayı terk etmek zorunda kalıyor ve yerine Martin Linnes oyuna dahil oluyor.

23'GOOOLL!! Sarı kırmızılılar Fernando Reges ile öne geçiyor! Sağ kanattan gelişen atakta Garry Rodrigues'in pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Yuto Nagatomo son çizgiye inmeden pasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Fernando Reges yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderiyor.

25'Ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Anderson Talisca pasını ceza sahası içerisine hareketlenen Alvaro Negredo'ya göndermek istiyor ancak meşin yuvarlak savunmadan sekerek ceza sahası içi sol çaprazında Ricardo Quaresma'nın önüne düşüyor. Portekizli yıldız bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fernando Muslera sol köşeye uzanarak bu topu kontrol etmeyi başarıyor.

29'Anderson Talisca sağ kanatta son çizgiye inmeden pasını ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Ricardo Quaresma'ya gönderiyor. Golcü oyuncu bekletmeden sağ ayağının dışı ile vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Fernando Muslera'nın üzerine gidiyor.

31'Siyah beyazlılarda Alvaro Negredo kısa süreli sakatlık geçiriyor.

34'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Younes Belhanda ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bafetimbi Gomis'den sekerek yükselen topa Maicon Roque kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fabricio Agosto üzerine gelen bu topu rahatlıkla kontrol ediyor.

35'Kara kartallarda ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlığı devam eden Alvaro Negredo oyundan alınırken yerine Jeremain Lens oyuna dahil oluyor.

36'Savunma hatasını değerlendiren Bafetimbi Gomis sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Golcü oyuncu ceza sahasına girer girmez çok sert vuruyor ancak kaleci Fabricio Agosto gole izin vermiyor.

39'Adriano Correia sol çaprazdan ceza sahasına sokuluyor ve ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Anderson Talisca kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

41'Bu dakikalarda tempo çok yükseliyor ve adeta top bir o kalede bir bu kalede diyebiliriz.

43'İlk yarıda son dakikalara girilirken orta alanda çok hareketli bir bir mücadeleye şahit oluyoruz.

44'Beşiktaş'ta Adriano Correia rakibi Martin Linnes'e yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

45'Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 2 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

45'Hakem Fırat Aydınus'ın düdüğü ile derbi devre arasına giriyor.

46'Müsabakanın ikinci yarısı konuk ekip Beşiktaş'ın vuruşu ile başlıyor.

46'Jeremain Lens'in pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Tolgay Arslan bekletmeden sert vuruyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

49'Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Younes Belhanda ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak meşin yuvarlağa son anda savunmada Pepe müdahele ediyor ve tehlikeyi önlüyor.

50'Kara kartallar gole çok yaklaşıyor. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Ricardo Quaresma sağ ayağı ile güzel bir şut çıkartıyor ancak kaleci Fernando Muslera sağ üst köşeye giden topu aynı güzellikte kurtarıyor.

53'Ceza yayına sokulan Younes Belhanda doğrudan kaleyi düşünüyor ancak bu top doğrudan kaleci Fabricio Agosto'nun üzerine gidiyor.

53'Beşiktaş gole çok yaklaşıyor. Savunma arkasına havadan uzun gönderilen top Maicon'dan sekerek Ryan Babel'in koşu yoluna düşüyor. Tecrübeli oyuncu kaleci ile karşı karşıya müsait pozisyonda ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

56'Orta alanda rakibi Ryan Donk ile girdiği ikili mücadele sonrasında Anderson Talisca yerde kalıyor ve kısa süreli sakatlık geçiriyor.

