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23 Nisan 2018 14:04 | Son Güncelleme: 23 Nisan 2018 14:11

Canlı yayın: Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla TBMM'yi ziyaret ediyor.

Canlı yayın: Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de


Kaynak: ajanslar

Etiketler: 23 NisanCumhurbaşkanı Erdoğan


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