Canlı Yayın: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının Final Programı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının Final Programı'nda konuşuyor.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının Final Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde eğitim öğretim döneminde her konuda yardımcı olunan misafir öğrencilerimizle ülkelerine döndükten sonra da irtibat devam ediliyor. Biz ülkemize gelen öğrencilerimize gönül dünyamızı da açıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Ülkelerine dönen öğrencilerimizle beraber yol yürümek istiyoruz. Türkiye tarihi boyunca hiçbir bireye tahakküm etme amacıyla hareket etmemiştir. Kendimize sadece kader arkadaşları yol arkadaşları arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar