Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te Avrupa'daki Türklere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışındaki çocuklarımızın anadilimiz Türkçe'yi öğrenmeleri için proje desteklerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda hafta sonu okulları ile çocuklarımızın anadilleri Türkçe'yi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Ecdadımız bin yıldır Avrupalıdır. Anadolu’ya gelen atalarımızın ilk işi, boğazı geçip Avrupa içlerine doğru ilerlemek olmuştur. Özellikle Osmanlı’nın yönü daima Avrupa olmuştur. Osmanlı’nın yıkılışının ardından Trakya’ya kadar geri çekilmiş olmamıza rağmen Avrupa ile ilişkilerimizi hep sürdürdük. İkinci Dünya Savaşı’nda büyük insan veren Avrupa ülkelerinin iş gücünü karşılamak üzere bu defa gurbetçi olarak Avrupa yollarına düştük. 65 yılı aşkın bir süre geçti. Çalışmak için gidenlerin yanında ülkemizde darbeler ve baskılar sebebiyle de Avrupa’ya ayrıca bir yöneliş oldu.

Zıpkın gibi bir delikanlı olarak Avrupa’ya giden ilk kuşak zamanla ailesini yanına aldı, orada çocukları oldu. ilk kuşak yerini ikinci kuşağa, üçüncü kuşağa bırakmaya başladı. İlk gelenler elde ettikleri kazançla Türkiye’de kendilerine bir gelecek kurmayı hayal ediyorlardı. Bunun için onlara gurbetçi diyorduk. Çünkü bir gün dönüp geleceklerdi. Elbette gelenler oldu ama önemli bir kısmı da Avrupa’ya yerleşti. Onun için bu kıtada yaşanan kardeşlerimize gurbetçi değil Avrupalı diyoruz.

6 MİLYONU AŞKIN KARDEŞİMİZ AVRUPA'DA

Dün acı vatan olan Avrupa bugün artık yeni yurt haline geldi. Bin yıl önce Orta Asya’dan gelip Anadolu’yu kendilerine yurt edinen atalarımız burada kalmamışlardı. Bir ayaklarını Anadolu’ya sabitleyip, öteki ayaklarıyla geniş bir coğrafyaya yaylamışlardı. Bugün 6 milyonu aşkın kardeşimiz Avrupa’da yaşıyor.

Son iki asırda çok büyük kayıplar verdik. Buna rağmen geride kalanlar dahi başlı başına büyük bir hazinedir. Bir bölümünü de sizlerin oluşturduğu bu hazineyi gözümüz gibi korumakta kararlıyız. Her ne kadar birileri bizleri ayırmak için ellerinden geleni yapsa da altını çizerek söylüyorum, başaramayacaklar. Biliyorsunuz cumhuriyetin kuruluşundan sonra tek parti CHP’si döneminde milletimizin tarihiyle bağları kopartılmaya çalışıldı. Çocukluğumuzdaki ders kitaplarında, Anadolu’daki uygarlıkları öğrenirdik. Sonra birden 20’inci yüzyıla gelirdik. Aradaki bin yıllık dönem neredeyse yok sayılıyordu. Tarih derslerindeki Selçuklu ve Osmanlı bahisleri dahi bize afaki bir konu gibi anlatılırdı. Medeniyetimizin binlerce yıllık birikimini yok sayan bu anlayışı biz yıktık biz. Milletimizin yeniden geçmişiyle, kültürüyle buluşturduk. Üzerinde önemle durduğumuz hususlardan biri de sizler, yani Avrupalı Türklersiniz. Sizlerle her buluşmamızda ifade ettiğim şu hususları burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

YAŞADIĞINIZ ÜLKELERİN VATANDAŞLIĞINI MUTLAKA ALIN

Yaşadığınız ülkelerin vatandaşlığını mutlaka alın. “Almam” demeyin, alın. Veriyorlarsa alın. Çifte vatandaşlığa izin veren ülkeler de zaten bir sorun yok. Bu konuda farklı uygulaması olan ülkeler için mavi kart başta olmak üzere, Türkiye’deki haklarınızı hiçbir kayıp olmadan kullanabileceğiniz formüller geliştirdik. Dininize ve dilinize çok iyi sahip çıkın. Bunları kaybettiğinizde kaybolursunuz. Çocuklarınıza ana dillerini en iyi şekilde öğretmenin yanında, bulunduğu ülkenin en iyi eğitimini almasını çalışın. İyi Türkçe bilmeyen, iyi Almanca İngilizce, diğer dilleri de iyi şekilde öğrenemez, konuşamaz. Tabi bu arada Boşnakçayı bir kenara koyamayız.

PEK ÇOK İŞLEMİ KOLAYLAŞTIRDIK

Şimdi konuşuyorlar. Bizden öncekiler sizler niye yapmadınız bunları? Biz geldik bunu hallettik. Ama biz milletimizin demokratik haklarını savunuyorduk, onun için. Bu uygulamadan 24 Haziran’da inşallah 5’inci defa istifade edeceksiniz. Her seçimde elde ettiğimiz tecrübeler dışında bu sistemi geliştiriyor, oturtuyoruz. Askerlikten tapuya, pasaport harcından diplomaya kadar pek çok işlemi kolaylaştırdık, basitleştirdik.

Şimdi Avrupa’ya sesleniyorum. Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın, STK çatısı altındaki faaliyetlerini hep destekledik. Bu konuda UETD’nin büyük gayretleri oldu. her alanda kolaylıklar sağladık. Yine yurtdışındaki evlatlarımızdan binlercesini düzenlediğimiz programlarla ülkemize getirerek, tarihlerini, kültürlerini, medeniyetlerini yakından görmelerini temin ettik.

BAZI MÜJDELERİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM

Bazı müjdeleri paylaşmak istiyorum. Hafta sonu okulları ile çocuklarımızın ana dilleri Türkçeyi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz. Diasporadaki gençlere ayrılan üniversitelerdeki kontenjanları iki katına çıkartıyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın kamu hizmetlerini basitleştirmeye yönelik atacağımzı adımlardır. Birkaç hafta önce vatandaşlarımız konsolosluk işlemleriyle ilgili banka kartıyla başkonsoloslukta ödeyebilecekler. Bankayı aradan çıkartarak vatandaşlarımızın gereksiz komisyon ödemesine gerek kalmayacak.

Boşanma kararlarının başka bir yere ihtiyaç kalmaksızın başkonsolosluklarda yapılabilecek. Türkiye’de tekrar dava açıp, yıllarca bekleme ve binlerce avro harcanmaya gerek kalmayacak.

DÖVİZLE ASKERLİK

Döviz ile askerliği 6 bin eurodan bin euroya düşürmekle kalmadık. 38 yaşını aşmış ancak dövizle askerliğe başvurmamış kişilerin sorunlarını da yakında çözüyoruz.

BASIN İLAN KURUMU REKLAMLARI...

Farklı kurumlarımız tarafından yürütülen hizmetlerin koordinasyonunu çok daha etkin hale getirmek için, yurt dışı vatandaşlar koordinasyon kurulu tesis ediyoruz. Yurt dışındaki Türkçe yerel medyayı güçlendirmek için, Basın İlan Kurumu’nun ilan ve reklam verebilmesinin önünü açacağız. Kişisel verilerin koruması, vatandaşların menfaati esas alınacak şekilde bu da gerçekleştirilecektir.

YURTDIŞINDAN EMEKLİLER

Bütün bunlarla beraber kimse bu konudaki kirli propagandalara kanmasın ve endişe etmesin. TRT Türk, yeniden yapılandırılarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza daha geniş hizmet sunacak. Bir başka önemli müjdemiz, yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın ülkemizde yarı zamanlı çalışabilmesi konusudur. Seçimlerin hemen ardından bu konuda beklediğiniz adımları atmaya başlıyoruz

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Kaynak: AA