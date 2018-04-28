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28 Nisan 2018 11:34 | Son Güncelleme: 28 Nisan 2018 12:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Başbakan Yıldırım


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