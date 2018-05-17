Rıza Çalımbay: Trabzonspor ile yollarımızı ayırdık

Yönetimle görüşen Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, önümüzdeki sezon takımın başında olmayacağını açıkladı.

Ayrılığı resmen açıkladı: 'Son maçıma çıkacağım'

Rıza Çalımbay, "Dün yönetimle görüştüm ve burada gelecek sezon çalışmak istemediğimi söyledim. Teşekkür ettim ve yollarımızı ayırdık. Karabük maçıyla inşallah buradaki son maçımızı çok iyi şekilde tamamlayacağız" dedi.

Çalımbay, "Trabzonspor'da en çok üzüldüğüm şey kulübü FIFA'ya şikayet edip hala takımda olan arkadaşlarla çalışmak oldu" şeklinde konuştu.

Açıklalmalarından öne çıkanlar şöyle;

Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Rıza Çalımbay, Karabükspor karşısında son maçına çıkıyor. Bu maç öncesinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyen Çalımbay, Bursaspor maçından sonra TRT’ye verdiği röportajla ilgili “Rıza Çalımbay röportaj vermek için yalvardı” iddialarını sert bir dille yalanladı. Bu haberi yapan internet sitesinin adını canlı yayında veren Çalımbay, “Geçen hafta bir sıkıntı yaşadım, çok açık sözlüyüm ve açıkça söylüyorum. Herkes istediği bilgiyi rahatlıkla alabilir. Bizim Bursa maçından sonra flaş röportaja katılmamışım. Bir kere suçtur o katıldım, arkasından röportajımızı yaptık sonra TRT muhabiri arkadaş geldi rica etti görüşümüzü söyledim. Bu arkadaşımızın yazdığı yazı da, “Rıza hoca TRT spikerine yalvardı, röportaja gitmedi, yapmadı talepte bulundu” şeklinde. Öyle bir karaktere kişiliğe sahip değilim. Devamı da var bunun sırf Trabzonspor'a zarar verilsin diye yapılmış bir olay. Böyle gereksiz yalan haberi yazmaya ne gerek var. Her şey beli, ne akla hizmet düşünceyi anlayamadım. Ona çok üzüldüm” dedi.

Kaynak: AA