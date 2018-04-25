Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'le görüştü: Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı adaylığını...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki kritik görüşme sona erdi. Görüşme sonrası 25 Haziran'la ilgili kararını açıklayan Akşener, "Cumhurbaşkanlığı adaylığımı sürdürüyorum" dedi.

GÖRÜŞME SONRASI ORTAK AÇIKLAMA



Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından gerçekleşen basın açıklamasında ilk sözü İYİ Parti Genel Başkanı Akşener aldı.

Akşener, "Kendilerini ziyaret sebebimiz üstün demokrasi hareketlerine teşekkür etmekti. Diğer taraftan merak ediyorsunuzdur, 25 Ekim'de kurulduk, 1 Nisan'da kurultayımızı yaptık. 100 bin imza ile İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adaylığımı sürdürmek istediğimi belirtmek isterim. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi, tekrar teşekkür ediyorum. Partimizin sloganı da Türkiye ve milletimiz iyi olacak." dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, biz demokrasiyi savunanlar hangi parti olursa olsun 24 Haziran ve 25 Haziran'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Bundan yüzde yüz eminim. Demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: ajanslar