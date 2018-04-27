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27 Nisan 2018 14:36 | Son Güncelleme: 27 Nisan 2018 15:36

Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde beşinci cuma

Filistinliler, Gazze sınırında İsrail işgaline karşı haftalık Büyük Dönüş Yürüyüşünü gerçekleştiriyor.

Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde beşinci cuma


Kaynak: ajanslar

Etiketler: GazzeFilistin


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