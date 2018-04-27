Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde beşinci cuma

"Şehitler ve Esirler Cuması" adı verilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün beşinci cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı oldu.

İsrail ablukası nedeniyle 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki " Büyük Dönüş Yürüyüşü " gösterileri, beşinci haftasında devam ediyor.

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.