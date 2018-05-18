Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu zirvede açılış konuşması yaptı.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

Birlik olmalı ve bazı ülkelerin ABD örneğini takip etmelerini önlemeliyiz.

Ancak bazı İİT üyelerinin dahi Filistin davasına sahip çıkmadıkları görülüyor.

Bazılarını New York’taki Kudüs toplantısında çekimser oy kullandığını bazılarının oy kullanmadığını hatta bazılarının aleyhimize oy kullandığını gördük.

İsrail’in şiddet politikası sona ermelidir.