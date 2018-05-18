Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar!
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı başladı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.
Kaynak: ajanslar
Kaynak: ajanslar
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