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18 Mayıs 2018 11:07 | Son Güncelleme: 18 Mayıs 2018 11:26

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı başladı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar!


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu


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