Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından önemli satır başları;



"Bugün itibarı ile muhalefetin adayları ortaya çıktı. 24 Haziran'a kadar karşılıklı saygı içinde coşkulu bir seçim kampanyası yapılmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın il ziyaretleri, mitingler olacak. Kendisi 3 aydır sahada. 50 ile gitti. 30 kadar büyük ilde miting ve toplantı yapılması planlanıyor."



"Birazdan burada Ekonomi Koordinasyon Toplantısı yapılacak. Konular etraflıca eline alınacak. 2013'te çok güçlü bir ekonomi göstergesi sergiledik. Geçen yıldan bu yana ulaşılan istihdam sayısı 1 milyon 357 bine ulaştı. Ciddi bir başarı olarak bu da not edilmelidir."

"Turizmde çok pozitif bir ivme var. Bu yıl itibarı ile Cumhurbaşkanımızın tahmini ve koyduğu hedef olarak 40 milyon turist bekleniyor. Birçok esnafın bundan yararlanması anlamına da geliyor. Dün İran ile yapılan nükleer anlaşmadan Trump'ın çekilmesi de piyasaları etkiledi. Kısa ve net bir mesaj vermk gerekirse, mali disipline dayalı politikalar devam edecek. Büyük yatırımlar zaten seçim sürecinden bağımsız tam kapasite ile devam etmektedir. Cari açık, istihdam gibi konular bugünkü toplantıda ele alınacak."

ABD'nin bu kararı yeni riskler doğuracaktır.

Soru ve Cevap

- Milletimiz 'Tamam' derse ancak kenara çekiliriz. Devam mesajlarına sansür uygulanması hususunda neler söyleyeceksiniz? Yeni öğretmen ataması var mı?

Sosyal medyayı kullanarak bir tür manipülasyon yaparak bir şey elde edilmiyor. Bunun kararını verecek olan milletimizdir. Bu takım sahte hesaplarla bir yere varılmaz. Kararı milletimiz verecek ve bunun neticesinde devam olacak. Buna inanıyoruz ve bu yönde çalışıyoruz.

25 bin öğretmenin ataması için bakanlığımız çalışmasını yapıyor.

- Amerika'nın tek taraflı çekilmesi için neler diyeceksiniz? Trump'la görüşmesi olacak mı sayın Cumhurbaşkanı'nın?

Dün bir mesaj yayınladık. İran halkının yaptırımlarından olumsuz etkilenmesin istemeyiz.

- Yunanistan kaçan FETÖ'cülerin bir tanesini daha iltica talebini kabul etti. Neler diyeceksiniz?

Terörist darbecilerin kabul edilmesi resmen skandaldır. Siyasi ilişkileri zedeleyecek kararlar alınıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Devlet Bahçeli ortak miting yapabilir, böyle bir ihtimal var. Cumhur İttifakı için bir miting yapılabilir. BBP de buna katılabilir. Cumhur İttifakı'nın sokaklarda kabul edildiğini görüyorsunuz.

- ABD'nin İran kararı için ne diyeceksiniz?

"İran bizim önemli bir ortağımızdır, komşumuzdur. Daha öncede İran'a yönelik yaptırımlar yapıldı. Biz böyle çatışmalardan ise daha angaje edici bir şeyden yanayız. İran ile her konuda anlaştığımız anlamına gelmiyor. Anlaştığımız, anlaşamadığımız konular da var. Yeni yaptırım listesini de görmek lazım. Somut çıktıları görelim. Bu kararın bölgedeki çatışmaları, istikrarsızlığı körükleyeceği yönünde ciddi bir düşüncemiz var."

"Muharrem İnce'nin randevu talebi bize ulaştı. Önümüzdeki birkaç gün içinde olabilir. Nezaket çerçevesinde İnce ile görüşecektir. Seçim tarihinin ilanından itibaren biz bu seçim kampanyasının yapıcı söylemlerle sürdürülmesi gerektiğini söyledik. Cumhurbaşkanımız manifestoda da bunu açıkça beyan etti. Dolayısı ile bu kabul gerçekleşecektir. Karşılıklı hayırlı olsun denecektir. Randevu verilmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Özel kalemler bunun üzerinde çalışıyor."

"Avrupa'da kurulan Türk Demokratlar Birliği adından bir STK'mız var. Bunlar son yıllarda açılarak başka ülkenin vatandaşları ile de bağlantılar kurdular. Onların bu seneki olağan kongresi Bosna'da yapılacak. Cumhurbaşkanımızı da davet ettiler. Orada bu buluşma gerçekleşecek. İçerideki seçim programımız yoğun. Sürede kısıtlı, başka bir Avrupa buluşması şimdi görünmüyor. Kampanya ile birlikte devlet yönetme işi de devam ediyor."

"Biz Özbekistan veya Güney Kore'deyken Başbakanımızın bir açıklaması oldu. Paketi açıkladı. Naci Ağbal da bir takım teşviklerin hayata geçirileceğini açıkladı. Bu toplantıdan olağanüstülük bir panik çıkarmak doğru olmaz.Spekülatif haberler yerine resmi makamların açıklamalarını dikkate almakta fayda var. Toplantı gerçekleşmeden bir şey dememiz doğru olmaz."





Kaynak: ajanslar