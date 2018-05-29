Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Seçim maratonumuz 24 Hazirna akşamı zaferle neticelenecektir. İstanbul her seçimde olduğu gibi 24 Haziran'da olduğu gibi seçimlerin belirleyici şehir olacaktır. 600 milletvekilinin 98'ine tek başına karar verecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de hedefimize ulaşabilmenin yolu İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor. Bizim siyaset tarzımızda çok çalışmadan, terlemeden netice almak diye bir şey söz konusu değil. Sabah erken saatlerden sahura kadar milletimize yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Erzurum'dan başladığımız miting maratonumuzu seçime kadar sürdüreceğiz. Sizlerin de 24 Haziran'da zaferimizi ilan ettiğimiz ana kadar durmadan çalışacağınıza inanıyorum.

BUGÜN İSTANBUL'UN FETHİNİN YILDÖNÜMÜ



Bugün sıradan bir gün değil. Bugün İstanbul Fethinin 565'inci yıl dönümü. Bugünün anlamı bizim için daha farklı. İstanbul'a ve tüm milletimize bir söz veriyorum. Fatih'in fethettiği bu şehre namahrem eli değmesine izin vermeyeceğim.Bu mübarek şehrin üzerinde yayılan ezanların dinmesine asla izin vermeyeceğiz, bayrağımızın yere düşmesine asla izin vermeyeceğiz. İstanbul'un her bir tepesinde, her bir hanesinde fetih ışığını söndürmek isteyenlere meydanları bırakmayacağız. İstanbul'u boynu bükük bırakmayacağız.

DEVLET-MİLLET KAYNAŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye 24 Haziran'dan sonra rabiasına daha sıkı sarılacaktır. Biz birbirimizi sadece yaratandan ötürü seveceğiz. Ülkemiz büyüdükçe, birliğimiz ve bağımsızlığımız perçinlendi. Milli gelirimizi 3,5 kat arttırdığımızda, enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde ülkemizin kalkınmasına hizmet etmiş olduk. ama bunu kavramayanlar oldu. Milli olmak faize giden parayı yatırımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Şu 16 yıllık iktidarımız döneminde devlet-millet kaynaşması gerçekleşti