Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te kritik açıklamalarda bulunuyor.
Kaynak: ajanslar
Kaynak: ajanslar
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