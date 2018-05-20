Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle

3 yıl aradan sonra burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle belirtmek istiyorum. Sayın İzzetbegoviç'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Bugünkü görüşmelerimizde ne gibi adımlar atacağımızı görüşme fırsatı bulduk. İkili ilişkilerimizi ele alırken bunu bu dönemde de daha geliştirerek ilerletmenin planlanması içinde olduk.Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulamak isterim.Yaklaşan genel seçimlerin Bosna Hersek'in huzuru bakımından hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasinin kuralları çerçevesinde adil bir seçim gerçekleşmesi temennimizdir.

NATO İÇİN AKTİF ÇABAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Bosna Hersek'in bölge ülkeleri ile güvenilir ilişkiler kurmasına büyük önem atfediyoruz. Değerli arkadaşlar Bosna Hersek için NATO üyeliği konusunda aktif çabamızı sürdüreceğiz. Bu yolda Bosna Hersek'i yalnız bırakmayacağız.