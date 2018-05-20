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20 Mayıs 2018 15:15 | Son Güncelleme: 20 Mayıs 2018 15:25

Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te kritik açıklamalarda bulunuyor.

Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan


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