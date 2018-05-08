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08 Mayıs 2018 11:44 | Son Güncelleme: 08 Mayıs 2018 12:11

Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan


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