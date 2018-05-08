Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Anamuhalefet partisi lideri kendisi aday olmaktansa başka bir ismi öne sürdü. Bir türlü Genel Başkan olarak seçilemeyen bir ismi önerdiler. Demek ki partisinin genel başkanlığını Cumhurbaşkanlığından üstün görüyor. CHP pek çok vasıf saymıştı. İsim açıklandığında bu adayda belirtilen vasıflarla pek ilişki kurabilen olmadı.

BU İŞİN SONU CHP'NİN TOPTAN SATIŞINA GİDER

Dün de 15 vekilini ağlata ağlata başka partiye göndermişlerdi. Dünyanın hiç bir yerinde siyaset mühendisliği hesapları için milletvekili ve seçmen pazarlama yoktur. Korkarım bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNE SÜRDÜĞÜ GARİBAN...

Bizim burada bir sıkıntımız var. Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı ortaya sürdüğü garibana mı bakacağız? Orada bir kendisi var bir de kuklası var. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız sopayı tutanla mı uğraşacağız?

BİZİ ÇILDIRTMASALAR DA ŞAŞIRTTILAR

Bizi çıldırtacaklarını söylemişlerdi çıldırtmasalar da şaşırttılar. Bu yalancı pehlivan hiç bir işe yaramasa da milleti eğlendiriyor. Bu karikatür tipin maceralarını izlemeye devam edeceğiz.



İktidar hayatımız boyunca en çok hayıflandığım konulardan biri de kendimize uygun sıklette bir muhalefet bulamayışımızdır. Her zaman kendimizle yarıştık.