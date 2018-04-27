Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti il başkanları toplantısında önemli açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Erken seçim kararında, o dar zamanda, tüm istişare kanallarını açtık. Sayın Başbakan'la, genel başkan yardımcılarımızla, hukukçu arkadaşlarımızla sürekli istişare halinde olduk.

CHP'YE 15 VEKİL ELEŞTİRİSİ: DİKTATÖR GÖRMEK İSTEYEN ORAYA BAKSIN

Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçladıklarına, bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede 15 milletvekiline zorla parti değiştirenlere bakmalıdır.15 Milletvekili, bunları sen seçmedin, millet seçti. Sen bunları ağlatarak evlerinden alıp başka bir yere gönderiyorsun, böyle bir şey olabilir mi, ama diktatörler bunu yapar.

Kaynak: ajanslar