Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da kritik açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye ve Özbekistan olarak siyasi- askeri ve ekonomik tüm konuları ele aldık. Bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunduk. Ekonomik ilişkilerdeki gelişim memnuniyet verici.Kardeşimin de ifade ettiği gibi bu masalarda böyle anlaşmalar imzalanmamıştı dedi. Atacağımız çok adımlar var, yapacağımız çok işler var. Türkiye ve Özbekistan olarak imzaladığımız anlaşmalarla çok önemli bir yolculuğa çıkıyoruz

İŞADAMLARIMIZLA BURADAYIZ

Bugün değerli kardeşim ile birlikte katılacağımız iş forumu da önemli. Zira geniş katılımlı farklı alanlarda bir iş adamları grubu ile buradayız. Karşılıklı olarak iş adamlarımız görüşmelerini yapıyorlar. Girişimcilerimizin Özbekistan'da ne tür yatırımlar yapabilirler? Onlara bir heyecan vermenin gayreti içinde olacağız. Özbekistan'ın pek çok konuda önemli açılımlar yaptığını biliyorum

ÖZBEKİSTAN'IN CESUR ADIMI

Esasında değerli kardeşimin liderliğini bir tezahürü olan açılımlar bana bir Özbek atasözünü hatırlatıyor. Bir kişi ark kazar bin kişi su içer. Değerli kardeşim attığı cesur adımlarla Özbekistan ve bölgemiz için yeni bir su arkı inşaa ediyor. İnşallah bu kanal Özbekistan'ı daha müreffeh günlere ulaştıracaktır. Özbekistan, çevre ülkelerle de çok iyi olduğu için bölgede barış artıyor. Kırgızistan ve Tacikistan ile ilişkilerin iyileşmesi bizleri de mutlu etmiştir.